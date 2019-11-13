مصفف شعر كايلي جينر يتحوّل إلى أنثى.. شاهدي شكله الآن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بفضل قدرته على ابتكار روائع شعر مستعار، أصبح "طوكيو ستايلز" واحدًا من أكثر مصففي الشعر شهرة في هوليوود.

مصفف شعر المشاهير طوكيو ستايلز، هو العقل المدبر وراء تسريحات الشعر المستعار والأكثر أناقة، لنجمة الواقع كايلي جينر والمغنية كاردي بي، وقد تحدث عن قراره بالانتقال كليًا للعيش كامرأة.

وشارك طوكيو البالغ من العمر 29 عامًا منشورًا مع متابعيه الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.2 مليون على إنستغرام حول العمليات الجراحية، كتكبير الثدي ورفع المؤخرة البرازيلية؛ إذ خضع لإبراز المنحنيات الأنثوية، بالإضافة لشفط الدهون من خصره ونقلها إلى فخذيه.

نجم الجمال، الذي كان يعرف باسم وليام جاكسون (يعمل مصفف شعر وصانع شعر مستعار) شارك صورة شخصية جديدة له وهو في السرير مع ضمادات على صدره.

وكتب مُعلّقا: "لقد نجحتْ العملية الجراحية مرةً أخرى، شكرًا لكم جميعًا على مساندتكم في صلواتكم وعلى دعمكم لاتخاذ قرار الانتقال: "يا رفاق ليس لديكم فكرة عن نوعية الدعم ومقدار تأثيره".

ثم تابع الشكر للدكتور ماثيو ج. نيكيل، الذي أجرى الجراحة قائلًا: "ولكن الأهم من ذلك كله هو الشكر لـ buttsbydesign (مرفق للجراحة التجميلية في نيوبورت بيتش أونتاريو كاليفورنيا) على نجاح أول خطوة لي في الانتقال".

وعلى الرغم من أن طوكيو يتعافى حاليًا، إلا أنه استمر في شرح أنه لا يمكنه الانتظار للشفاء وإظهار نتائج الجراحة النهائية لمتابعيه.

Advertisements

في السياق ذاته، انهمرت التعليقات برسائل التهنئة لطوكيو، منها تعليق من فنان مكياج المشاهير هروش أكميان، يقول: "أفتخر بأنك اخترت أن تعيش في الحقيقة الخاصة بك".

وفي الأسبوع الماضي، أبلغ طوكيو متابعيه بأنه يستعد لتجهيز نفسه لجراحةٍ غدًا، وكتب: "يا رفاق ليس لدي أي فكرة عن مدى رغبتي في تنفيذ هذه الإجراءات"، مضيفًا: "سأطلعكم غدًا على الهواء مباشرة، حتى تتمنوا لي حظًا سعيدًا".

من جانبها أرسلت جينر، 22 سنة، تمنياتها الطيبة في تعليق لطوكيو بعنوان "حظ سعيد".

ولأكثر من 3 سنوات، كان طوكيو هو كلمة السر في معظم إطلالات نجمة تلفزيون الواقع وأيقونة مستحضرات التجميل كايلي جينر، فيما يتعلق بقصات شعرها الجريئة وتغيير اللون والصبغات.

وكانت جينر قد أتاحت لطوكيو أن يصبح أيقونة في عالم الجمال، بعد الانطلاق في هذه الصناعة من خلال تصميم شعر مستعار لمرضى السرطان.

وتقول مصادر صحفية أن طوكيو يفتخر بزبائنه من المشهورات، بما في ذلك جينر، وكاردي بي، ونيكي ميناج، وريهانا وغيرهن الكثير.