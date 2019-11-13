أصالة تختتم الدورة ٢٨ من مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الأوبرا

بعد ١٢ يومًا قضاها الجمهور في كوكب الطرب غادرت فعاليات الدورة الـ٢٨ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مسارح الأوبرا بأمسية استثنائية سلّمت خلالها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا والمهرجان والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر جوائز المسابقة المصاحبة، وذلك قبل الحفل الفني الذي أحيته النجمة أصالة على المسرح الكبير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

قالت عبد الدايم أن سماء مصر تتوهج بأحداث فنية وثقافية براقة ومتتالية وتشهد حضورا جماهيريا مكثفا مما يعكس ارتفاع الوعي المجتمعي ويبرز الإدراك بأهمية الإبداع في السمو بالوجدان، وأضافت انه سيتم استثمار نجاح مهرجان الموسيقى العربية في إقامة حفل شهري لأحد نجوم الغناء المصريين او العرب، مشيرة انه هذا العام تميز بمواكبة الحداثة والعصرية مع الحفاظ على الأصالة كما عبر عن فكرة تواصل الأجيال حيث استضاف مجموعة من الفنانين الشباب بجوار نجوم الطرب المصريين والعرب مشيرة إلى ان المؤتمر العلمي المصاحب ناقش عدد من اهم قضايا الموسيقى والغناء المعاصر وخرج بتوصيات تعمل على إثراء المجال ، ونوهت أن المسابقة المصاحبة نجحت في اكتشاف مواهب واعدة تبشر بمستقبل مشرق للموسيقى والغناء العربي.

من جانبه قال رئيس الأوبرا ان الدورة ٢٨ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حققت 8.5 مليون جنيه إيرادات وتعد الأعلى في تاريخه وضمت ١١٤ ساعة من الموسيقى والغناء جاءت خلال ٣٧ حفلا أقيمت على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وشارك خلالهم ٩٢ مطربا وموسيقيا من ٧ دول عربية وحضرها 15 ألف مشاهد من 5 ملايين زائر حاولوا حجز بطاقات الحضور من الموقع الاليكتروني، وأضاف ان جوائز مسابقة الموسيقى والغناء المصاحبة حصل عليها 19 فائزا وبلغ إجمالي قيمتها المادية 150 الف جنيه، مشيرا ان المؤتمر العلمي شهد مشاركة ٤٥ باحث من ١٥ دولة عربية وأجنبية.

وكانت النجمة أصالة قد قدمت التحية لمصر باعتبارها الأرض التي اختارتها كوطن كما وجهت الشكر لكل من دعهما خلال مشوارها الفني ثم تغنت بنخبة من أعمالها الجماهيرية التي تصور مختلف المشاعر الإنسانية وتجسد بهجة الحياة وأحزانها كان منها: "صندوق صغير، بعدك عنى، مبقاش سر، الحقيقة، بناء على رغباتك، انا حبك، حاجة متخصكش، بنت اكابر، مهتمة بالتفاصيل، يا عالم، المصطفى، بكرة أحلى، جابوا سيرتى، يا مجنون، ستين دقيقة حياة وستين دقيقة حياة".

وكان اليوم الختامي تضمن ايضا حفلا للنجمة حنان ماضي بمعهد الموسيقي العربية، كما قدم على مسرح سيد درويش "اوبرا الإسكندرية" النجم على الحجار فاصلًا بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو احمد عامر وسبقه فاصلًا للفنانة ريهام عبد الحكيم.

يذكر أن مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 في الغناء من الشباب و65 من الأطفال و30 في مجال العزف ومن ذوى القدرات الخاصة.

واجتاز المرحلة الأولى 74 متسابقًا منهم 53 من الشباب و21 من الأطفال للفوز بجوائز المركز الأول والثاني والثالث وجائزة لجنة التحكيم في المرحلة التالية بإجمالي جوائز قدرها 150 ألف جنيه وجاءت نتيجة المسابقات الثلاث كالتالى:

أولا: مسابقة العزف على آلات التخت الشرقى

فاز بالمركز الأول عازف التشيللو يوسف العبد الله (20 الف جنيه)، والمركز الثاني عازف الكمان امير شوقى صليب (15 الف جنيه)، والمركز الثالث عازف الكمان زياد تامر صقر (10 آلاف جنيه)، وجائزة لجنة التحكيم مناصفة بين كل من عازفتا العود شهد هشام مختار وسهى سعيد رياض (5 آلاف جنيه).

Advertisements

ثانيًا : مسابقة الغناء للشباب

حصل على المركز الأول كنزي ترك من مركز تنمية المواهب (20 الف جنيه)، والمركز الثاني أمنية أبو بكر (15 الف جنيه)، والمركز الثالث مناصفة بين كل من كريم حسام مصطفى ومؤمن احمد خليل (5 آلاف جنيه لكل منهما)، اما جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 10 آلاف جنيه فحصلت عليها منة الله طارق.

ثالثا : مسابقة الغناء للأطفال

فاز بالمركز الأول يوسف حسن سعد من مركز تنمية المواهب (10 آلاف جنيه) والمركز الثانى رزان محمد السيد من مركز تنمية المواهب بالإسكندرية (7 آلاف جنيه)، والمركز الثالث ملك محمد فتحي من كورال أطفال الأوبرا (5 آلاف جنيه)، وجائزة لجنة التحكيم يوسف وليد مصطفى من مركز تنمية المواهب بطنطا (5 آلاف جنيه).

قد يهمك ايضاً:

محمد رمضان يزور ابنة المطربة أصالة في عيادتها

عبدالمجيد عبدالله يُبكي أصالة في حفل ليلة سهم