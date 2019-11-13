رولا خلف أول إمرأة تتولى رئاسة صحيفة فايننشال تايمز









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أصبحت اللبنانية رولا خلف أول امرأة تتولى رئاسة صحيفة فايننشال تايمز منذ بدء إصدارها قبل 131 عاماً. وذلك بعدما أعلن رئيس التحرير ليونيل باربر أنه سيترك المنصب في شهر يناير المقبل

ومنذ انضمامها للصحيفة قبل 20 عاماً، شغلت "خلف" عدة مناصب بينها نائب رئيس التحرير ورئيس تحرير الشؤون الخارجية ورئيس تحرير شؤون الشرق الأوسط.، فيما سعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة عدد القراء من النساء وكذلك المحررات في الصحيفة.

ولقد أعربت عن فرحها عبر صفحتها الخاصة على "تويتر". حيث غرّت معبِّرة عن فخرها بهذه المسؤولية ناقلة الخبر السعيد لمتابعيها. وكتبت "إنه شرف كبير لي". وأضافت: "أتطلع لاستكمال إنجازات ليونيل باربر الاستثنائية وأشعر بالامتنان لإرشاداته طوال السنين". علماً أنها تحمل شهادة الماجيستير من جامعة كولومبيا، وعملت في مجلة فوربس في نيويورك قبل انضمامها لصحيفة فايننشال تايمز في العام 1995.