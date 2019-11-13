الصور الأولى لـ"باسم مغنية" في مسلسل "سر"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يواصل الفنان اللبناني باسم مغنية تصوير مشاهده في بطولة مسلسل "سر" من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي، وإخراج مروان بركات، وإنتاج شركة "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.

وأكّد "مجدي" أن نجومية "مغنية" وضعته على رأس الخيارات المفضلة بالنسبة للشركة المنتجة مشدداً على أهمية دوره الصعب الذي يعتمد على أداء شخصية تمرّ بتحولات كثيرة بسبب الإنعطافات الدرامية الحادة التي تقع فيها، والصراعات القيمية التي تطرح أمام المشاهد أسئلةً حول تكاملها أم تناقضها.

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ويجمع العمل إلى "مغنية" الفنّان السوري القدير بسّام كوسا، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، بينهم داليدا خليل ووسام حنّا، والفنانة السورية رواد عليو. فيما تجري حالياً عمليات تصويره في مواقع مختلفة من لبنان. علماً أن أحداثه تدور بخطٍ تصاعدي دائم في قالبٍ بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسارٍ من الألغاز والتشويق والغموض.

وكانت "ميديا هاوس بيكتشرز" قد شاركت مؤخراً ضمن فعاليات Mipcom في مدينة كان الفرنسية، وهو أحد أهم معارض المحتوى الترفيهي في العالم، حيث تم عرض البرومو الخاص بـ"سر"، ونال اعجاب المشاركين.