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شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الوثائقى السلام عليك يا رسول الله لأول مرة فى مصر بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر
يسبق العرض كلمات قصيرة لكل من الدكتور على جمعة، الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لدار الإفتاء المصرية ، الدكتور جمال عبد الرحيم الاستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، إلى جانب افتتاح معرض لمجموعة من الصور الفوتوغرافية للفنان احمد المغربى تتناول مشاهد من الفيلم وعرض لعدد من كتب التراث التى استلهمت منها الاحداث ، كما يتخلل الامسية فقرة للإنشاد الديني وتكريمات لصناع الفيلم الى جانب عدد من الشخصيات التى قدمت الدعم لعرضه كاملاً بمصر لأول مرة .
الفيلم الوثائقى " السلام عليك يا رسول الله " تمت ترجمته الى خمسة لغات هى الانجليزية ، الفرنسية ، الاوردية ، المالايو ، التركية ويعد الاول من سلسة افلام تحمل اسم الثلاثية المحمدية ينتجها ويخرجها الفنان مجدى امام .
الفيلم الوثائقي
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