شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ديمى لوفاتو تكشف عن قصة حبها الجديدة مع أوستن ويلسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية ديمي لوفاتو لكل محبيها أنها تعيش قصة حب جديدة ، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" .

نشرت ديمي لوفاتو البالغة من العمر ( 27 عام ) صورة بطريقة الـ " selfie mirror " مع صديقها الجديد عارض الأزياء أوستن ويلسون وهو يقبل لوفاتو ، وكان السبب الحقيقي وراء نشرها لهذه الصورة هو لتأكيد علاقتهما ، واكتفت ديني بوضع قلب بجانب الصورة.

حصدت صورة ديمي لوفاتو التي جمعتها بأوستن ويلسون أكثر من 985 ألف likes خلال 3 ساعات فقط من نشر الصورة .