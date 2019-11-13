شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة Bad Azz عن عمر يناهز الـ43 عاما أثناء احتجازه فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي نجم الراب الأمريكي باد آز " Bad Azz " عن عمر يناهز 43 عاما، وذلك أول أمس الاثنين لكنه لم يكشف عن وفاته سوى اليوم الأربعاء.
وجاءت وفاة نجم الراب الشهير أثناء احتجازه في مركز احتجاز بكاليفورنيا بتهمة العنف الأسري ، و هو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهير و من أبرزها " جاست جيرد" و TMZ.
و قد تم اعتقال " باد آز " واسمه الحقيقي جامار أنطونيو ستامبس ، يوم الجمعة وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة أمس الثلاثاء، و تم تحديد الكفالة الخاصة به و هي مبلغ 10000 دولار و لكن لم يتم التنفيذ .
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