شكرا لقرائتكم خبر عن مغني نيجيري شهير يخصص جزءا من عائدات حفله لضحايا الهجمات ضد الأجانب والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي تنظيم الحفل الذي يقام يوم 23 من شهر نوفمبر الحالي في مدينة كيبتاون، بعد شهرين من تعهد بورنا بوى الفائز بجائزة افروبيتس الموسيقية الشهيرة، بعد شهرين من تعهده بعدم القدوم لجنوب أفريقيا بعد سلسلة الهجمات ضد الأجانب.
وكان بورنا بوي قد أدان في ذروة التوترات والهجمات التي استهدفت المواطنين النيجيريين وغيرهم من الأجانب، أعمال العنف وحث حكومتى جنوب أفريقيا ونيجيريا على التعاون لوضع نهاية للألم والعداء الذي يجتاح البلاد.
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