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مغني نيجيري شهير يخصص جزءا من عائدات حفله لضحايا الهجمات ضد الأجانب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المغني النيجيري الشهير بورنا بوي تخصيص جزء من عائدات حفل يقيمه في جنوب أفريقيا لضحايا الهجمات التي وقعت ضد الأجانب .

 

ويأتي تنظيم الحفل الذي يقام يوم 23 من شهر نوفمبر الحالي في مدينة كيبتاون، بعد شهرين من تعهد بورنا بوى الفائز بجائزة افروبيتس الموسيقية الشهيرة، بعد شهرين من تعهده بعدم القدوم لجنوب أفريقيا بعد سلسلة الهجمات ضد الأجانب.

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وكان بورنا بوي قد أدان في ذروة التوترات والهجمات التي استهدفت المواطنين النيجيريين وغيرهم من الأجانب، أعمال العنف وحث حكومتى جنوب أفريقيا ونيجيريا على التعاون لوضع نهاية للألم والعداء الذي يجتاح البلاد.

 

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