شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نيكول سابا داخل كابينة طائرة وتعلق: مرحبا من السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا متابعيها بفيديو لها خلال تواجدها فى كابينة الطائرة، بجوار كابتن الطائرة.

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ونشرت نيكول الفيديو، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت به وهي ترتدي كاب الطيار، مصحوبة بتعليق :" مرحبا من السماء.. مع أفضل الطيارين اللبنانيين".

وتأتي هذه الواقعة بعد واقعة نشر الفنان محمد رمضان فيديو له من داخل الطائرة، وظهر فيه جالسا في الطائرة، قائلًا "في تجربة هي الأولى من نوعها، هنقوم نسوق الطيارة"، ما أثار استياء كبير أدى إلى إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدنى سواء إدارية أو فنية".