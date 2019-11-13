شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين فى الحسين لتصوير فيلم "صاحب المقام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم آسر ياسين مشاهده فى فيلم "صاحب المقام" فى جامع الحسين، وشارك آسر متابعيه بصورة من المسجد عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب عليها "تصوير فيلم صاحب المقام، مدد الحسين".

فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

يذكر أن آسر ياسين ظهر كضيف شرف فى المشهد الأخير من فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز وأحمد الفيشاوى وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم للمخرج طارق العريان، وإخراج صلاح الجهينى، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً عريضا منذ طرحه .