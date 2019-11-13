شكرا لقرائتكم خبر عن ريكى جيرفايس يقدم حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية" للمرة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الممثل الكوميدي والمخرج البريطاني ريكى جيرفايس حفل توزيع جائزة "الكرة الذهبية" في دورتها السابعة والسبعين ، للمرة الخامسة فى عام 2020 ، على الرغم من الإدعاء السابق بأنه لن يقدم حفل الجوائز مرة أخرى.
وأكد"جيرفايس" - فى تصريح له - أن تقديمه للحفل العام القادم سيكون للمرة الأخيرة ، مشيرا إلى أن منظمى "جمعية هوليوود للصحافة الأجنبية " قد قدموا عرضا لا يمكننى رفضه ولكن هذه هى آخر مرة أقوم فيها بهذا الأمر".
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية فى الخامس من يناير 2020 ، فى بيفرلى هيلز وتبث مراسم الحفل على قناة " أن.بي.سي" الأمريكية .
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