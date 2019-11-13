بالفيديو.. نيكول سابا في غرفة القيادة بالطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيه بغرفة القيادة بإحدى الطائرات المتوجهة من مصر للبنان.

ووجهت "نيكول" الشكر لقائد الطائرة والمساعدة، وقالت: "كل الناس بتعرف إني كتير بحب طير، لكن من اليوم انكسرت الفوبيا، وأنا فخورة كتير بيكن".

يذكر أن نيكول سابا تواجدت مؤخرا بالقاهرة، لإحياء حفل غنائي بأحد الفنادق الكبرى، وشاركها الحفل المطرب هيثم شاكر.