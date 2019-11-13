منة فضالي تتعرض لحادث وتحذف"بوست"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تعرضت الفنانة منة فضالي لحادث سير، ولم تكشف عن أي تفاصيل، بعدما كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "حادثة، الحمد لله".

وانهالت التعليقات على "منة" للتعرف على ما حدث، والاطمئنان عليها، فاضطرت لحذف "البوست".

وكتبت: "الحمد لله أنا بخير، أشكركم جدًا جدًا، وآسفة إني مسحت البوست؛ لأن الدنيا اتقلبت، ألف شكر ليكم".

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يذكر أن منة فضالي تستكمل تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "ماكو"، وهو من بطولة ناهد السباعي، قصي خولي، سارة الشامي، خالد أنور، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.