- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
تعرضت الفنانة منة فضالي لحادث سير، ولم تكشف عن أي تفاصيل، بعدما كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "حادثة، الحمد لله".
وانهالت التعليقات على "منة" للتعرف على ما حدث، والاطمئنان عليها، فاضطرت لحذف "البوست".
وكتبت: "الحمد لله أنا بخير، أشكركم جدًا جدًا، وآسفة إني مسحت البوست؛ لأن الدنيا اتقلبت، ألف شكر ليكم".
يذكر أن منة فضالي تستكمل تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "ماكو"، وهو من بطولة ناهد السباعي، قصي خولي، سارة الشامي، خالد أنور، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تتعرض لحادث وتحذف"بوست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.