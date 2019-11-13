محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، مهندس الديكور والإضاءة والملابس المسرحي الكبير إبراهيم الفوى، بعد صراع مع المرض.
الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:
_ ولد في أسرة فنية، فوالده كان عوادًا، بينما كان شقيقه رساما في معهد "دافنشي".
_ حصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية وتم تعيينه بمصلحة الطب البيطري.
_ من شدة حبه للرسم كان يرسم العصافير كل صباح.
_ أحب الفن والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في الفترة من 1978 حتى 1982
_ عمل معيدا بالمعهد في قسم الديكور.
_ ترك المعهد بعد خلافات مع عدد من العاملين هناك.
_ عمل كمصمم ديكور وإضاءة في عدد من المسرحيات أبرزها "الزعيم" مع عادل إمام.
_ من أبرز أعماله "كعب عالي"، "دستور يا أسيادنا"، "بودي جارد"، "إهتزاز"، "دستور يا أسيادنا"، "السفيرة عزيزة"، وغيرها من الأعمال.
_ عمل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عامي 1996 و1997.
كانت هذه تفاصيل خبر "الزعيم" أبرز أعماله وتم تعيينه بمصلحة الطب البيطري.. معلومات عن الفنان الراحل إبراهيم الفوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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