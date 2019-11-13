"الزعيم" أبرز أعماله وتم تعيينه بمصلحة الطب البيطري.. معلومات عن الفنان الراحل إبراهيم الفوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، مهندس الديكور والإضاءة والملابس المسرحي الكبير إبراهيم الفوى، بعد صراع مع المرض.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

_ ولد في أسرة فنية، فوالده كان عوادًا، بينما كان شقيقه رساما في معهد "دافنشي".

_ حصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية وتم تعيينه بمصلحة الطب البيطري.

_ من شدة حبه للرسم كان يرسم العصافير كل صباح.

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_ أحب الفن والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في الفترة من 1978 حتى 1982

_ عمل معيدا بالمعهد في قسم الديكور.

_ ترك المعهد بعد خلافات مع عدد من العاملين هناك.

_ عمل كمصمم ديكور وإضاءة في عدد من المسرحيات أبرزها "الزعيم" مع عادل إمام.

_ من أبرز أعماله "كعب عالي"، "دستور يا أسيادنا"، "بودي جارد"، "إهتزاز"، "دستور يا أسيادنا"، "السفيرة عزيزة"، وغيرها من الأعمال.

_ عمل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عامي 1996 و1997.