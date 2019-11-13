مفيد عاشور وشريف إدريس ينعيان الفنان إبراهيم الفوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، مهندس الديكور والإضاءة والملابس المسرحي الكبير إبراهيم الفوى.
وعبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، كتب الفنان شريف إدريس: "دكتور إبراهيم الفوى في ذمة الله، واحد من أهم مهندسي ديكور المسرح المصري".
بينما نشر الفنان مفيد عاشور، عبر حسابه بموقع فيسبوك، صورة للفنان الراحل، وعلق: "دكتور إبراهيم الفوى، وداعا يا صديق العمر، ياأرق من عرفت، كنت واحدا من كبار المبدعين".
وتابع: "رحلت ولم تحظَ بالمكانة التي تليق بإبداعك كمهندس ديكور وسينوجرافيا، وواحد من مصممي الإضاءة المبدعين، ومخرج له تجارب مسرحية مميزة، رحمك الله يا إبراهيم وغفر لك وأسكنك فسيح جناته".
الفنان الراحل له أعمال مسرحية، منها "الزعيم"، "اهتزاز"، "كعب عالي"، "دستور ياسيادنا"، وغيرها من الأعمال.
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