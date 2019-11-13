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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تفاعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مع الأحداث المشتعلة في لبنان منذ فترة.
وكتبت: "ما راح ينفعنا غير إنّو نصلّي للبنان من كلّ قلبنا، حتى يطلع من غرفة العناية الفائقة".
وتفاعل الجمهور مع "تغريدة" نجوى كرم، التي انضمت لعدد كبير من الفنانين الذين ينتقدون الأوضاع في لبنان، منذ انطلاق المظاهرات الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، أحيت المطربة اللبنانية حفلا غنائيا بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، في حفل ضم عدد من نجوم لبنان، وهم عاصي الحلاني، ديانا حداد، ملحم زين.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تطلب الدعاء والصلاة للبنان حتى يخرج من "العناية الفائقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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