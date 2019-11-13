فيديو| بينهن إليسا ومي عزالدين.. 9 نجمات يكشفن مواصفات فتى أحلامهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن مواصفات فتى أحلامها، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المعروض عبر فضائية "dmc"، موضحة أنها تفضل الارتباط بـ"رجل طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي أسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة".

وأضافت صبرى: "يكون هادي وراسي ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي وحساس، ومايكونش نحنوح وملزق"، مضيفة أنها تفضل الرجل البيتوتى المعتمد على نفسه صاحب القرار وليس السلبي، وعنده طموح، ولازم يصرف عليا، ونعيش على قدنا مش لازم يبقى غني"، مشيرة إلى أنها تبحث عن هذا الفتي وفي حالة التوصل إليه ستقابله وستلتقط معه بعض الصور وتنشرها على حسابها على السوشيال ميديا.

ياسمين لم تكن الأولى بين الفنانات اللاتي أعلنّ عن مواصفات فتي أحلامها.. ونرصد لكم قائمة طويلة من الفنانات كشفن عن مواصفات فتيان أحلامهن.

ياسمين عبد العزيز

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في برنامج معكم منى الشاذلي، إن مواصفات فتى أحلامها مختلفة بعض الشيء عن بقية الفتيات، فهي تريد أن تحبه أولا وتكون ملامحه مثل الفنان الراحل أحمد زكي، مشيرة إلى أنها لا تهتم بشكل الرجل، ولا تفضل ذوي الشعر الأصفر والعيون الخضراء.

إليسا

قالت الفنانة إليسا لبرنامج "شيري ستديو" إن فتى أحلامها يشبه ديفيد بيكهام، فهي تفضل الشاب الأسمر صاحب القوام الرياضي والملامح الشرقية، وتتنقل بمتطلباتها من الشكل إلى المضمون حيث ترغب بأن يكون الشاب شرقي الطباع، ويغار عليها، ويشعرها بوجوده وبنفس الوقت يتفهم طبيعة عملها، ويقف إلى جانبها.

مي عز الدين

قالت الفنانة مي عز الدين، في برنامج "أنا والعسل"، إنها تتمنى أن تجد رجلًا يشببها في كل الصفات وأن يكون نسخة منها.

منة فضالي

نشرت الفنانة الشابة منة فضالي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لطفلة، معبرة عن تمنيها أن ترزق بطفلة مثلها وزوج صالح.

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وعلقت منة، على الصورة كاتبة: "في قمر كده الله أكبر.. ربنا يرزقتي بزوج صالح ومحترم وأخلف طفل جميل زي ده، اللي بيحبني يدعيلي إحنا في أيام مفترجة".

حورية فرغلي

قالت الفنانة حورية فرغلي: "لا يهمني في الرجل أن يكون غنيا أو وسيما، أنا بس عايزاه يراعي ربنا فيا، وأهم حاجة قلبه وأكون مالية عينه، ولو ملكة جمال العالم قدامه برضه يحسسني إني مالية عينه".

عائشة بن أحمد

حكت عائشة بن أحمد، في برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية CBC، كيف تلقت عرضا طريفا من شخص وعدها بتنظيف الأطباق والاعتناء بالمنزل إذا قبلته زوجا. وأكدت أنها ترغب في الارتباط، لكن المواصفات التي تفتش عنها في الرجل مختلفة جدا، فمعظم الفتيات إما يفكرن في جمال شكل، أو ثراء، أو شهرة الرجل، أما هي فلديها مواصفات أخرى.

وقالت الممثلة التونسية عائشة بن أحمد إنها تلقت عقب عرض مسلسل "نسر الصعيد" عددا كبيرا من عروض الزواج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان الكثير منها جديّا.

شيري عادل

اشترطت الفنانة شيري عادل، في برنامج "الليلة دي" مع أورى، أن يكون فتى أحلامها رجلًا شرقيًا وغيورًا.

سلمى أبو ضيف

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، خلال لقائها في برنامج "قعدة رجالة"، والمذاع عبر فضائية dmc، عن مواصفات فتي أحلامها، قائلة: "هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في فتى أحلامها، منها أن يكون متفاهم معها، ولديه القدرة على النقاش، وأن يشجعها على حياتها العملية، ويخاف عليها"، مشيرة إلى أنه لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة في المعاملة وأنهما متساويان في التعامل، مشيرة إلى أن النساء أقوى من الرجال.

هنا شيحة

كشفت الفنانة المصرية هنا شيحة عن المواصفات التي تتمنى أن تجدها في الرجل حتى تستطيع الارتباط به، بعد انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، وقالت في لقاء لها مع برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "يبقى راجل.. كلمة راجل دي حاجات كتير كتير أوي.. وده بقى شىء نادر في عالمنا الجميل بس تمام".

وعن الصفات التي لا تحبها في الرجل بصفة عامة: "الكدب.. ودا أكتر حاجة بكرهها في حياتي، ممكن أتقبل أي حاجة في الدنيا إلا الكذب".