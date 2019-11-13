تراند اليوم : صورة| "أحلام" تكشف عن أمنية "فجر السعيد" أثناء دخولها في غيبوبة...



نشرت المطربة الإماراتية، أحلام، صورة لصديقتها الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، أثناء توجهها إلى باريس خلال الرحلة العلاجية التي بدأتها قبل أسابيع.

وعلقت أحلام على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر": بدئنا العد التنازلي الحمد لله ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? كنتي في العنايه تقولين لي انا وين قلت لچ في باريس و شوفي برج ايڤل رديتي علي قلتي لي ما ابي برج ايڤل ابي ابراج الكويت ????????????وقريباً راجعين الكويت وانا بنفسي بوديچ تشوفين ابراج الكويت ????????".

فيما علقت السعيد على الصورة التي تظهر أحلام فيها إلى جوارها قائلة: "في لحظه غيبوبه لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى #باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد #أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً #أحلام".



وكانت أحلام قالت في مقطع على هامش تصوير حلقات برنامج المواهب "ذا فويس" الذي يعرض على شاشة "MBC"، إنها تأثرت كثيرًا بمرض فجر السعيد، واصفة إياها بأنها "توأمها وأنها قررت إلغاء مشاركتها في البرنامج نهائيًا لكي تبقى إلى جانبها".

وأضافت أن إدارة "MBC" وافقت بعد ذلك على تأجيل التصوير لمدة 10 أيام. وتابعت أنها لم تتمكن من تركها متمنية لها الشفاء العاجل.