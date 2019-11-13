تفاصيل كاملة: 6 حلقات نقاشية و20 فيلما عن الواقع الافتراضي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:44 مساءً - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن إقامة 6 حلقات نقاشية في الدورة 41 للمهرجان، التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه، ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" في إطار الاهتمام بعالم "الواقع الافتراضي"، وتشهد الفعالية عرض20 فيلما من 15 دولة.

وقال المهرجان، في بيان رسمي حصل "الخليج 365 نت" على نسخة منه، إن الجلسة الأولى تأتي تحت عنوان "منحنى الصعود لمحتوى الواقع الممتد (XR): المزج بين الافتراضي والواقع"، ويتحدث خلالها ماجد فرج المؤسس المشاركة لشركة "5dVR"، عن إمكانات الواقع المعدل تكنولوجيًا، وقدرته على تغيير طريقة التعلم، والعمل، والتواصل.

وخلال اللقاء يتم استعراض أحدث الخبرات التي تتجاوز الحدود في مجالات مختلفة، مما يجعل الواقع الافتراضي هو الموجه الرابعة من السينما التي سوف تنقل الترفيه إلى مستوى جديد.

دور محركات الألعاب في صناعة سينما الواقع الافتراضي

وتحمل الجلسة الثانية عنوان "صناعة الأفلام الحجمية: زاوية جديدة في صناعة الأفلام"، وهي محاضرة تلقيها ياسمين العياط الفائزة بجائزة ايمي والشريكة المؤسسة بشركة Scatter، وهذه التقنية المثيرة في صناعة أفلام الواقع الافتراضي، تجمع بين قوة السرد في صناعة الأفلام وتفاعل محركات الألعاب، وجوهرها هو الجمع بين القصص والأماكن، والشخصيات الحقيقية، لخلق تجارب تشاركية لصالح الوسائط الغامرة.

و"عندما تلتقي هوليوود بالواقع الافتراضي" هو عنوان الجلسة الثالثة، وهي محاضرة يلقيها رائد الأعمال رونالد مينزل، يستعرض خلالها قصة شركة "Dreamscape Immersive" ابتداءً من فكرة إنشائها، حتى افتتاح المقر الرئيسي في لوس أنجلوس، حيث يستطيع الجمهور خوض مجموعة متنوعة ومثيرة من التجارب القائمة على تقنيات الواقع الافتراضي الغامرة، التي تسمح لهم بالولوج إلى عوالم افتراضية وتجعلهم أبطال تجربة العالم الافتراضي.

أما الجلسة الرابعة، فترصد السرد القصصي الأفريقي باستخدام الواقع الافتراضي الذي أصبح على لائحة الاختيار والجوائز في المهرجانات السينمائية على الرغم من وجود كثير من العقبات.

وتأتي هذه الجلسة المهمة تحت عنوان "أفريقيا المغامرة"، وتديرها جوديث أوكونكو المختصة النفسية في المجال التجاري، ويتحدث خلالها كلا من ماجد فراج من مصر، وجويل كاتشي بينسون من نيجيريا، وريك تريويك من جنوب أفريقيا، ونياشا كاديندارا من كينيا.

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الجلسة الخامسة بعنوان "نظرة دولية على الفن الغامر والأعمال المرتبطة به"، وهي محاضرة تقدمها فويل آكر، المتخصصة في الإدارة وقانون وسائل الاتصال السمعية البصرية، وعملت خلال العشرين عاما الأخيرة في المحتوى التفاعلي والرقمي والخطي مع شركات الإنتاج والاستديوهات الإبداعية وأيضًا المحطات الإذاعية العامة والتجارية.

الجلسة الأخيرة السادسة والأخيرة تحمل عنوان "الواقع الافتراضي والسينما"، ويتحدث خلالها كلا من ماجد فراج، سونكه كيرشوف، ياسمين العياط، أحمد المرسي، مروان حامد.

وأوضحت إدارة المهرجان، أنه تقرر الإبقاء على برنامج "الواقع الافتراضي" هذا العام وتطويره، بعد النجاح الملحوظ الذي تحقق في نسخته الأولى الدورة الماضية، وحرصا على مواكبة هذا التيار العالمي الذي تخصص له مهرجانات كبيرة مثل كان وفينسيا مكانا رئيسيا في برامجها الرسمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النسخة الجديدة من "الواقع الافتراضي" تشهد زيادة في عدد الأفلام وأنواعها، مع الاهتمام بأفلام الواقع الافتراضي بأفريقيا.

20 فيلما عن الواقع الافتراضي من 15 دولة

وتضم قائمة أفلام "الواقع الافتراضي" هذا العام 20 فيلما من 15 دولة، هي "مسافر" من استراليا، إخراج إيزوبيل نوليس، وفان ساور واين، وفيلم "وجود واع" من ألمانيا إخراج مارك زيمرمان، وفيلم "الشيء الحقيقي" من فرنسا إخراج بينوا فيلسي، وماتياس شيليبورج مخرج مساعد، وفيلم "شاونج - في الصور" من الصين، إخراج شينج شاو، وفيلم "طائر مُغرد" من الدنمارك، والمملكة المتحدة، إخراج لوسي جرين ويل، والرسم والتحريك لميشيل وأوري كرانوت، وفيلم "أيام الصفر" من الولايات المتحدة الأمريكية، إخراج ياسمين العياط، وفيلم "تم التحميل" من كندا، إخراج أولي رانكين، وفيلم "رحمة" من الكاميرون والولايات المتحدة الأمريكية، إخراج أرماندو كيروين، وفيلم "ذروة باجان" من ألمانيا، إخراج لوليا إسيرليس، وفيلم "البحيرة" من تشاد، كينيا، زيمبابوي، إخراج نايشا كاداندارا، وفيلم "زاوية السمت" من جنوب أفريقيا، وأستراليا، إخراج نيرما مادهو، وفيلم "هُنا" من جنوب أفريقيا، إخراج شيلي باري، وفيلم "دامي وفاليان" من كندا، نيجريا، إخراج إدوارد مادو جيمو.

كما يشارك فيلم "المنسيون" من كينيا، إخراج بلاك راينو، وفيلم "إحياء الفن من خلال الواقع الافتراضي" من مصر، إخراج ماجد فراج، وفيلم "لا مكان لأحلامنا" من نيجريا، إخراج إفيبوسولا شوتوندي، وجبريل أولام بيونو، وفيلم "ماذا يمكنك أن تفعل" من كينيا، إخراج تولانانا بوهيلا، وباربرا موريونجي، وبين كيري ماوجي، وفيلم "ندوب المعركة – (بانك) اخترعته الفتيات" من فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، إخراج مارتين ألايس، ونيكولاس كازافيشي، وفيلم "عالم النباتات المفقود" من جنوب أفريقيا، إخراج ريك تريويك، وريي تريويك، وفيلم "بنات شيبوك" من نيجريا، إخراج جويل كاشي بينسون.

أكثر من 150 فيلما تمثل 63 دولة في الدورة ال41

كان مهرجان القاهرة السينمائي، قد أعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، عن اختيار أكثر من 150 فيلما، تمثل 63 دولة، من بين 2400 فيلما تقدمت للمشاركة في الدورة 41، التي تنفرد بعرض 18 فيلما في عرضها العالمي الأول، و17 فيلما في عرضها الدولي الأول، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و5 أفلام في عرضها الأفريقي الأول، و7 أفلام في عرضها الأول في الشرق الأوسط، كما تم الإعلان عن منح جائزتي فاتن حمامة للنجمة منة شلبي والمخرج شريف عرفة.

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