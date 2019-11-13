تجاهل الفنان محمد عبده ترحيب المذيع بتال القوس به على الهواء مباشرة أثناء بث لقاء ليلة تكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن. حيث قدم بتال القوس فنان العرب قائلاً في حديثه للأمير بدر عبد المحسن ومحمد عبده: “مسيرة طويلة أيضًا جمعت الأمير بدر وفنان العرب” ليقوم محمد عبده بالعزف مباشرة بدون توجيه أي رد لبتال القوس. ووصف مغردون الموقف بالطريف فيما انتقد آخرون فنان العرب ووصف موقفه بغير اللائق وعلقوا بتهكم: ” لو أنه سارة دندراوي رد”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: محمد عبده يتجاهل بتال القوس في ليلة البدر .. والجمهور لو انه ساره دندراوي رد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.