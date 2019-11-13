شاهد.. هاني شاكر يصل إلي واشنطن استعدادًا لحفلاته الغنائية

وصل المطرب هاني شاكر مساء الثلاثاء إلى مطار واشنطن الدولي، بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم، إستعدادًا لجولته التي تمتد لأسبوع، حيث يُحي خلالها حفلين غنائيين.

ونشر أمير الغناء، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة التقطها عقب وصوله، جمعته بتامر عبدالمنعم و الفنانة ديانا كرزون، و ربيع رضا منظم الحفل، وأيضًا الدي جي تامر يحيي.جدير بالذكر ان أولي حفلات هاني شاكر بجولته الغنائية سوف يحييها يوم 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة ديانا كرزون، داخل إحدي قاعات فندق "باريس لاس فيجاس" بولاية نيفادا، أما الثانية سيحييها في اليوم التالي الموافق 17 نوفمبر على مسرح السيفيك سنتر بمدينة دترويت بولاية متشيجان.