عرض "حريم النار" بمسرح الطليعة.. قريبًا

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجري حاليًّا بروفات العرض المسرحي الجديد "حريم النار"، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي، والمنتظر افتتاحه أواخر شهر نوفمبر الجاري بقاعةزكي طليمات علي مسرح الطليعة.
العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيدعلى حياتهم. يذكر أن "حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.
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