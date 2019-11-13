غرفة باسم "هيثم أحمد زكي" في مستشفى أورام بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ رحيل هيثم أحمد زكي، فجر الخميس الماضي، توالت على روحه الصدقات الجارية سواء من أصدقائه أو غيرهم، ونشرت الفنانة المصرية ناهد السباعي، صديقة الطفولة للفنان الراحل، مقطع فيديو عبر حسابها على "أنستقرام" –Instagram، لصدقة جارية جديدة له، نفذتها مستشفى "أيادي المستقبل" لعلاج الأورام لغير القادرين بالمجان.









ووجهت السباعي رسالة لصديق طفولتها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلة: "بعد رحيلك ربنا رزقك بمليون أب وأم، ودعوة وخاتمة قرآن وعمرة، وشكرا لمستشفى "أيادي المستقبل" على غرفة هيثم أحمد زكي، نسألكم الفاتحة والدعاء".





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ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفى منشورا، تشرح فيه كيفية جمعها للصدقات على روح الفنان الشاب الذي وافته المنية الخميس الماضي، وجاء فيه: "إلى من عاش يتيما ومات وحيدا نحن أهلك، مشروع غرفة هيثم أحمد زكي، صدقة جارية بـ50 جنيها، يوجد في البوست أكثر من طريقة للتبرع، اختار الأسهل والأنسب لك، الدال على الخير كفاعله".







وأضاف المنشور: "لا تنسى إعادة نشر البوست، والتبرع من منافذ فوري، قائمة التبرعات أيادي المستقبل 4040 والتبرع، أرسل كلمة أيادي هيثم زكي لرقم 9797 بخمس جنيهات، كما يمكنك التبرع سواء فيزا أو ماستركارد من داخل أو خارج مصر، واختار غرفة هيثم أحمد زكي من نوع التبرع".