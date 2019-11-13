بالصور- هكذا احتفل كريستيانو رونالدو وخطيبته بعيد ابنتهما

Nov 13, 2019
احتفل نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغز بعيد ميلاد ابنتهما ”الانا مارتينا” الثاني.
ونشر رونالدو عبر حسابه على انستغرام بعض الصور من أجواء الاحتفال حيث ظهر في الصور أولاده الأربعة مع خطيبته.
وكان رونالدو قد التقى بجورجينا خلال حفل اقامته العلامة التجارية الايطالية “غوتشي” في مدريد في عام 2016. وبدأت علاقتهما العاطفية تتطور منذ ذلك اللقاء. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رُزقا بطفلة اطلقا عليها اسم ”الانا مارتينا”.
نشير ان “رونالدو” لديه توأم من أم بديلة رزق بهما عام 2017 وهما ذكر وانثى “ماثيو” و “ايفا” وايضاً لديه طفل آخر يدعى “كريستيانو جونيور” رُزق به من أم بديلة أيضا عام 2010 .
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