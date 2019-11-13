شكرا لقرائتكم سمية الألفي تنهار في عزاء هيثم زكي: كان ابني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عدد كبير من النجوم حرصوا على حضور عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وملامح الصدمة ترتسم على ملامحهم غير مصدقين لما حدث، في محاولة لاستيعابه حتى الآن.

إلا أن الفنانة سمية الألفي ظهر عليها الحزن الشديد، وانهارت في عزاء هيثم أحمد زكي، حيث لم تتمالك دموعها وأجهشت بالبكاء رغم محاولات نقيب الممثلين أشرف زكي تهدئتها.

وتواصلت "العربية.نت" مع سمية الألفي التي فقدت قبل فترة قصيرة زوجها السابق فاروق الفيشاوي، وها هي اليوم تظهر لتوديع هيثم أحمد زكي وتتحامل على نفسها من أجل الحضور.

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حيث أكدت الفنانة المصرية أن هيثم كان ابنا لها، وتربطهما علاقة قوية منذ سنوات طويلة، وهي وزميلاتها كُنّ بمثابة الأم التي فقدها في سن مبكرة.

صوت سمية الألفي تغالبه دموعها وهي تتذكر كيف كان هيثم أحمد زكي ضيفا على منزلها ومنزل زملائها، فهو الابن الذي يتواجد من أجل تبادل الحديث وتناول الطعام.

وعلى الرغم من كون الحياة قد تجبر البعض على الانشغال، إلا أن المكانة تظل في القلب دائما وأبدا، معربة عن صدمتها مما حدث لهيثم زكي.

حيث أشارت إلى كونه شابا مازال في مقتبل العمر وأمامه الكثير ليحققه، ولكنها إرادة المولى، حيث لا يوجد شخص يعلم متى يحين أجله.