أصالة تختتم مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اختتمت الفنانة أصالة مهرجان الموسيقى العربية بحفلٍ أقيمَ على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية شمل توزيع جوائز مسابقات الغناء والعزف للمواهب الصاعدة.

وقدمت مع المايسترو هاني فرحات وفرقته باقة من أحدث أغانيها، ومنها "60 دقيقة حياة"، "نكتة بايخة"، "حاجة متخصكش"، "بنت أكابر"، "مهتمة بالتفاصيل"، "جابوا سيرته" و"خانة الذكريات". كما أهدت الجمهور أغنية "المصطفى" من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم بمناسبة المولد النبوي.

الجدير ذكره أنه التزامن مع حفل المسرح الكبير استقبل مسرح معهد الموسيقى العربية بالقاهرة حفلاً آخر للمطربة المصرية حنان ماضي على بمصاحبة المايسترو أحمد عبد الشافي. كما استقبل مسرح سيد درويش بالإسكندرية الفنانين علي الحجار وريهام عبد الحكيم بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر.

هذا وقدّم المهرجان على مدى 12 يوما 37 حفلاً غنائياً وموسيقياً بمشاركة 92 فناناً و22 فرقة موسيقية من سبع دول هي لبنان وسوريا والأردن والعراق والمغرب وسلطنة عمان ومصر. فيما صرّح رئيس دار الأوبرا مجدي صابر أن الدورة الـ28 في هذا العام استقبلت 15 ألف زائراً وكانت الأعلى إيراداً منذ تأسيس المهرجان