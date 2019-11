شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جيرارد باتلر الجندي منقذ البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأربعاء النجم جيرارد باتلر بعيد ميلاده الـ 49 وسط احتفاء من كافة محبيه حول العالم بعدما قدم سلسلة من أهم الأعمال خلال السنوات الأخيرة التي حققت نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات، وذلك منذ ظهوره على الساحة الفنية في هوليود منذ عام 1997، ومن أبرز أفلامه Gods Of Egypt، The Games Of Their Lives،One More Kiss، The Ugly Truth وغيرهم.



جيرارد الذي ولد زي النهارده ويقترب من عامه الخمسين يعتبر من أكثر نجوم هوليود وسامة، مما خلق له شعبية كبيرة أيضاً، وبالتالي نتعرض في عيد ميلاده إلى فيديو لا يتعدى اربع دقائق يخلص حياة نجم هوليود ويظهر فيه كافة اللوكات الذي قام بها سواءًا قبل الشهرة وحتى الآن.

علي جانب آخر تعد آخر أفلام باتلر السينمائية فيلم Angel Has Fallen، والذي يعد الجزء الثالث من سلسلة أفلام بدأها بفيلم Olympus Has Fallen، الذي طرح في عام 2013، ثم تبعها بفيلم London Has Fallen عام 2016، وأخيراً الجزء الثالث Angel Has Fallen الذى طرح في الـ 23 أغسطس من العام الجارى.



وقد كشفت الشركة المنتجة للفيلم عن خطتها بعدم الإكتفاء بهذا العدد من الأفلام في تلك السلسلة بإعلانهم عن استعدادهم لإضافة ثلاثة أعمال أخري في الفترة المقبلة بعد نجاح الأفلام الأخيرة في تحقيق نجاح كبير، حيث يقدم باتلر خلال تلك السلسلة دور جندي كان في الحراسات الخاصة للرئيس الأمريكي الذي يتم تهديده في أكثر من مناسبة حتي وصل الأمر في الجزء الأول لوقوع البيت الأبيض تحت الاحتلال إلا أن الشخصية الذي يقوم بها باتلر خلال الأحداث تتمكن من إنقاذ الرئيس والبيت الأبيض بعد سقوطه.