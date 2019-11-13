شكرا لقرائتكم خبر عن هادى الجيار: أنا بخير وحالتى الصحية فى تحسن مستمر والان مع تفاصيل الخبر
وقال الجيار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أنا بخير وحالتى الصحية فى تحسن مستمر، وأتواجد فى المستشفى من اجل استكمال الفحوصات الطبية للاطمئنان فقط، وسأخرج من المستشفى بعد يومين".
كان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون قال فى تصريح خاص لليوم السابع، إن الفنان هادى الجيار أصيب بالتهاب رئوى، ويتواجد حاليا بأحد مستشفيات أكتوبر لتلقى العلاج، ولكن حالته الصحية جيدة.
وانضم الفنان القدير هادى الجيار مؤخرا لأبطال مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة النجم الصاعد أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على، حيث يقدم هادى الجيار شخصية جديدة خلال أحداث المسلسل، الذى يخرجه حسام على فى أول سابقة من نوعها بالدراما التليفزيونية ذات الحلقات القصيرة أسوة بالمنصات العالمية، إذ إن المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، وهى نوع جديد على الدراما المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر هادى الجيار: أنا بخير وحالتى الصحية فى تحسن مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.