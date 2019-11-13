شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يروج لفيلمه "العنكبوت" بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد السقا الترويج لفيلمه الجديد "العنكبوت"، حيث ينشر يوميا صور من كواليس تصوير الفيلم، وفى الصورة الجديدة التى نشرها السقا عبر حسابه على إنستجرام ظهر مع الفنانة منى زكى، وكتب على الصورة قائلا "العنكبوت".

وانتهى المخرج أحمد نادر جلال من تصويرمشاهد الفلاش باك للفيلم، حيث يرصد الفيلم مشاهد فى فترة الخمسينيات، وأوشك السقا على الانتهاء من تصوير هذه المشاهد، ليبدأ المخرج في مونتاج ومكساج أحداث الفيلم ووضع الجرافيكس.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.