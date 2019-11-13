تراند اليوم : أول تعليق من منة فضالي بعد خبر تعرضها لحادث فجر اليوم

علقت الفنانة منة فضالي منذ قليل علي حادث السير الذي تعرضت له اليوم ، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتبت منة فضالي: “الحمد الله أنا بخير أشكركم جدا جدا وأسفة أني مسحت البوست لان الدنيا اتقلبت الف شكر ليكم”.

الجدير بالذكر أن الفنانة منة فضالى تعرضت لحادث سير فجر اليوم، حيث كتبت عبر صفحتها على “فيس بوك” عبارة موجزة، وهي “حادثة.. الحمد لله”، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

على جانب آخر تشارك منة فضالي حاليا في بطولة فيلم “ماكو” تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته بسمة، ناهد السباعي، والممثل التركي مراد يلدريم، ونيقولا معوض.

“ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مملوء بالذكريات.