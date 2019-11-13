تراند اليوم : منة فضالي تتعرض لحادث وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

كالعادة تثير الفنانة منة فضالي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من آن لآخر، سواء بتصريحاتها أو إطلالاتها التي يصفها الكثيرون بالجريئة، أو حتى بسبب بعض أعمالها.

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هذه المرة أثارت منة الجدل عبر حسابها على Facebook، بعد إعلانها تعرضها لحادث فجر اليوم، حيث كتبت: “حادثة.. الحمد لله”، لكن ما لبثت أن حذفت المنشور بعد عدة ساعات لتثير تساؤلات الجمهور حول سبب الحذف، ولماذا اختفت ولم تعلق.

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، وناهد السباعي، وبسمة، ‏وخالد ‏أنور، وسارة ‏الشامي، من ‏تأليف أحمد حليم، وإخراج ‏محمد ‏هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي ‏لعرضه‎.‎

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‎”‎ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة ‏من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعما