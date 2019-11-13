قالت الفنانة سلوى عثمان، إنها تعتبر مسلسل «العطار والسبع بنات»، الذي شاركت في بطولته، هو من أسوأ الأعمال الفنية بالنسبة لها؛ مؤكدة أنها غير راضية عن دورها في المسلسل وحتى عن أدائها، بالرغم من أنه بطولة الفنان نور الشريف الذي تحبه وتقدره، هذا بجانب صداقته التي كانت تربطه بوالدها الفنان عثمان محمد علي.
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وأضافت سلوى، أنها وافقت على المشاركة به قبل قراءة الدور بشكل كامل؛ حيث أخبرها المخرج محمد النقلي أن الدور جيد وبه العديد من التطورات الدرامية، وسلمها عدداً قليلاً من المشاهد؛ مؤكداً أن باقي الحلقات لم يتم الانتهاء من كتابتها؛ ليبدأ التصوير قبل اطلاعها على الدور بشكل كامل؛ لتكتشف بعد ذلك أن دورها ضعيف وغير مؤثر في الأحداث.
وأوضحت سلوى أن المسلسل بجملته جيد وحقق نجاحاً لا ينكره أحد، لكنها تتحدث عن مشاركتها به، التي لا تتمنى أن تتكرر مرة أخرى.
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يذكر أن سلوى عثمان قد شاركت العام الماضي في مسلسل «ولد الغلابة» مع الفنان أحمد السقا ومي عمر؛ حيث كانت تجسد شخصية زوجة هادي الجيار، وشقيقة «رشوان» الذي جسده الفنان عماد زيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلوى عثمان: أكره هذا المسلسل لأسباب خاصة رغم أنه من بطولة نور الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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