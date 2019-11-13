رضوى الشربيني تنشر صورة برفقة ابنتها لأول مرة فهل تشبهها؟

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة لها مع ابنتها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وعلقت رضوى الشربيني قائلة: «هي كبرت أوي لدرجة إنها بقت صحبتي أكتر من بنتي.. بحبك يا تيا».

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وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير الذين أكدوا أن ابنتها نسخة منها في الملامح

ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج «هي وبس» الذي يذاع على قناة سي بي سي سفرة.

