مفاجأة.. هيثم زكي تلفظ بالشهادتين قبل وفاته بساعات

حالة من الجدل الشديد أثارها المخرج كريم إسماعيل، أحد الأصدقاء المقربين للفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا فجر الخميس الماضي وحيداً بشقته بمدينة الشيخ زايد، بعد شعوره بآلام شديدة في المعدة بسبب تناوله أحد المكملات الغذائية، بسبب ممارسة الرياضة بشكل دائم خلال الفترات الماضية.

حيث التقت كاميرا أحد البرامج الفنية التي تعرض على إحدى القنوات العربية بالمخرج كريم إسماعيل، وتحدث عن أن خطيبة هيثم أحمد زكي، إنجي سلامة، كان بينها وبين هيثم أحمد زكي مكالمة هاتفية، أخبرها من خلالها أنه يشعر بالنهاية، وأنه تلفظ معها بالشهادة وأخبرها بألا تخبر أياً من أصدقائه بما يعاني منه، وأن إنجي استجابت لطلب هيثم أحمد زكي، وبعد أن حاولت الاتصال به عدة مرات ولم يجب عليها، تحركت مسرعة إليه، ولكنه كان قد تُوفي.

يشار إلى أن هيثم أحمد زكي قد شيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، وهو نفس المسجد الذي شيع منه جثمان والده الفنان الراحل أحمد زكي أيضاً، ودفن بجوار والده أيضاً، وحرص على توديع جثمانه الكثيرون من نجوم الفن من أصدقائه وأصدقاء والده، وكان من بينهم: محمد هنيدي ودلال عبدالعزيز، ووفاء عامر، وأيتن عامر، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد محمود عبدالعزيز، وأمينة خليل، وناهد السباعي، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ونهال عنبر، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن الذين صدموا من خبر وفاة هيثم أحمد زكي.



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