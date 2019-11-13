صورة لشيري عادل منهارة في عزاء هيثم احمد زكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيري عادل وهي منهارة من البكاء في جنازة عزاء الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا فجر الخميس الماضي، بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة بسبب تناوله أحد المكملات الغذائية التي كان يتناولها من أجل الظهور ببنيان قوي في أحدث أعماله السينمائية.
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ويبدو أن شيري عادل كانت من المقربين لهيثم أحمد زكي، وكانت من أوائل الحضور وانهارت في البكاء طوال العزاء، حتى أن الكاميرات التي كانت تقوم بتغطية العزاء، ظنت أن الفتاة التي تبكي بشكل شديد هي خطيبته، ولكن اكتشفوا أنها الفنانة شيري عادل، وأيضاً الفنانة ناهد السباعي التي كانت ترتبط بصداقة قوية مع هيثم.
وعمت حالة من الحزن الشديد على العزاء، الذي حضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم: أحمد السقا، ومحمد هنيدي، ومحمد عادل إمام، ولميس الحديدي، وبوسي شلبي، ومي نور الشريف، وبوسي، ونورا، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبدالعزيز، وأمينة خليل، وشيري عادل، ودلال عبدالعزيز، ووفاء عامر، وأيتن عامر، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن من أصدقاء الفنان الراحل أحمد زكي.
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يشار إلى أن هيثم أحمد زكي، كان آخر أعماله مسلسل علامة استفهام، مع الفنان محمد رجب، والذي حقق من خلاله نجاحاً كبيراً بعد أن جسد دور المريض النفسي، وأشاد الكثيرون بدوره، وأكد عدد من النقاد الفنيين أنه يسير بخطا ثابتة، وتوقعوا له أنه خلال الفترات المقبلة سينفرد ببطولات مطلقة لأعمال فنية كثيرة.
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