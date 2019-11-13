من هو بديل طلعت زكريا في حريم كريم 2؟ مصطفى قمر يجيب

مصطفى قمر: لم نستقر على بديل طلعت زكريا في حريم كريم

أعلن الفنان مصطفى قمر أنه يقوم حالياً بالتحضير لفيلمه الجديد حريم كريم 2 الذي سيقوم ببطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وتحدث مصطفى قمر عن الدور الذي كان يقدمه الفنان الراحل طلعت زكريا في أحداث الجزء الأول، وقال إنه كان يتحدث مع طلعت زكريا قبل وفاته بأسبوع عن الجزء الثاني من الفيلم، وإنه كان مرحباً بالفكرة بشكل كبير.

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مصطفى قمر يؤكد أنه قد بدأ في التحضيرات لحريم كريم 2

وسوف نقوم خلال الفترة المقبلة باختيار بديل لطلعت زكريا ليقدم الدور الذي كان يلعبه، وأشار قمر إلى أنه يُعقد عدد من جلسات العمل مع المؤلف زينب عزيز للاستقرار على الخطوط العريضة بالجزء الثاني من العمل، موضحاً أن طلعت زكريا سيوجد أيضاً بأحداث الجزء الثاني من العمل، ولكن بطريقة الفلاش باك من الجزء الأول.

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جدير بالذكر أن فيلم حريم كريم قد طُرح منذ ما يقرب من 15 عاماً، وشاركت في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم: علا غانم وياسمين عبدالعزيز وريهام عبدالغفور وداليا البحيري وبسمة ومحمد شاهين وإدوارد، ومن إخراج علي إدريس، وقد قرر الفنان مصطفى قمر مؤخراً تقديم جزء جديد منه، ويشارك في بطولته تيام نجل مصطفى قمر، ومن المفترض أن تظهر به مجموعة من النجوم الشباب الذين حرص مصطفى قمر على وجودهم بالعمل.