حقيقة ارتباط شرنوبي بمطربة شابة بعد انفصاله عن سارة الطباخ

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية عبر انتشار صورة للمطرب الشاب محمد الشرنوبي وبجانبه إحدى المطربات الشابات، التي تدعى هلا رشدي، وربط الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصور التي تجمع بينهما تنبئ بوجود علاقة عاطفية بينهما، وأنهما خلال الفترة المقبلة سيقومان بإعلان ارتباطهما بشكل رسمي.

والتقت به كاميرا أحد البرامج الحوارية الفنية التي تذاع على إحدى الفضائيات العربية، وذلك أثناء تواجده في بروفات حفلته الغنائية بمهرجان الموسيقي العربية الذي تقام فاعلياته خلال الأيام الجارية، وأكد محمد الشرنوبي أن ما تردد مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وأن هالة رشدي مطربة شابة تتمتع بصوت قوي وإحساس مميز، ولا يوجد بينهما أية علاقة عاطفية كما تردد.

وحرص أيضاً من خلال لقائه، على نفي تقليده للفنان تامر حسني الذي ظهر خلال الأيام الماضية بلوك مشابه للوك تامر حسني في فيلمه الجديد، الذي سيقوم بتصويره خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن المطرب الشاب محمد الشرنوبي قد تعرض لأزمة شديدة خلال الأيام الماضية، بعد أن تقدمت خطيبته السابقة ومنتجته سارة الطباخ بمذكرة لنقابة المهن الموسيقية، أكدت من خلالها أنه ملتزم معها بتعاقد سارٍ حتى الآن، ولم تسمح له بالمشاركة في أية حفلات فنية، وطالبت بإيقافه عن الغناء، ولكنه سيشارك في حفلة بمهرجان الموسيقى العربية دون أية أزمات.



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