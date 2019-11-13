نشرت الفنانة أنغام عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة لها برفقة النجم رامي جمال وزوجها الموزع أحمد إبراهيم من الأستوديو. وعلقت أنغام على الصورة قائلة: «حالياً متجمعين عند أحمد في الأستوديو أنا والملحن والمغني الرائع رامي جمال شغالين في أغنية ونجاحات جديدة بإذن الله». Advertisements اقرئي ايضا : زوجة وائل جسار تثير الجدل بهذه الكلمات عن زوجها وكان النجم رامي جمال قد أعلن إصابته بمرض البهاق وتفكيره في الاعتزال؛ ما جعل الكثير من الجماهير ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتعاطفون معه ويطلبون منه الاستمرار في مسيرته الفنية، خاصة أنه من الفنانين أصحاب الأصوات المميزة، هذا بجانب موهبته الكبيرة في التلحين، حيث قدم العديد من الأغاني الناحجة مع كثير من مطربي مصر والوطن العربي.



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كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لرامي جمال بعد إصابته بمرض البهاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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