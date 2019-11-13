منحوتة على شجرة تثير ضجة في دمشق!

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كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - أثارت منحوتة نفذها طلاب من كلية الفنون الجميلة في دمشق ضجة في الشارع السوري.
وذكرت شبكة “ET Syria” أنه ضمن مهرجان تحت سماء دمشق نحتَ طلاب من كلية الفنون الجميلة رسماً للآلهة عشتار على ساق شجرة مقابلة الباب القديم جامعة دمشق في الشارع الخلفي للمتحف الوطني.
وتابعت “الصورة قوبلت بسخط من بعض صفحات مواقع التواصل التي هاجمت الفكرة واعتبرتها ترويج للفجور والرذيلة”.
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