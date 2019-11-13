هذه الطفلة أصبحت فنانة مشهورة.. خمنوا من هي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعود إلى طفولة الفنانة اليمنية بلقيس. وأحدثت ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشرها على “إنستغرام”.

وركزت تعليقات هؤلاء على المقارنة بين شكلها السابق وذلك الحالي.

وتفاوتت الآراء بين الإشارة إلى أنهما متقاربان واعتبار أنها تغيرت إلى حد كبير.

وأثير الجدل بين آخرين بسبب جنسية الفنانة حيث اعتبرها بعضهم إماراتية فيما شدد بعضهم الآخر على أصولها اليمنية

ولفتت التعليقات إلى أن بلقيس تغيرت كثيرا عن شكلها الحالي.

Advertisements