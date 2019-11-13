فجر السعيد تردّ على متوقّع نهايتها وتذكّره: نسى أن هناك رب عظيم يحيي العظام وهي رميم

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - تحدّثت الإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ عن شخص كان يقول لأهلها واقاربها ان ايّامها ولّت ولن تعود من جديد، وذلك حين مرورها بأزمة صحية صعبة، دون الكشف عن هوية هذا الشخص.



وكتبت فجر على صفحتها الخاصة: “بخصوص اللي كان يقول للأهل فجر خلاص راحت مارح ترجع ..شخباره الحين ولما بديت أغرد بالتويتر إتصل في الأهل يسأل “منو يغرّد بحسابها أهي والا الأدمن قالوله أهي.. قال مستحيل آنا شايفها وسامع كلام الأطباء مخها مايرجع مستحيل” ونسى أن هناك رب عظيم يحيي العظام وهي رميم”.