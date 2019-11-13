شاهدوا.. محمد رمضان يستعرض سيارته أثناء ركوبه فيها

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - استعرض الفنان المصري ​محمد رمضان​ سيارته، من خلال تصوير نفسه فيديو أثناء ركوبه فيها ونشره على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يردد أغنيته الشهيرة ‏‏”مافيا”، وعلق على الفيديو قائلًا: “ثقة في الله ‏نجاح”.

الجدير ذكره أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “زلزال” الذي كان قد عرض في شهر رمضان الماضي عام 2019، وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون. العمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر