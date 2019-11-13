شاهدوا.. شيماء سبت تهاجم المتصل الذي أهان سعاد سلمان بشدة بسبب وزنها الزائد

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - ضجة كبيرة أثيرت خلال الساعات الماضية بعد إنتشار مقطع فيديو تظهر فيه الإعلامية والممثلة الكويتية ​سعاد سلمان​ خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “صباح الكويت”، تعرضت في خلاله للتنمر من قبل متصل بسبب وزنها الزائد قائلاً:”أنا عندي طلب من سعاد.. ممكن تسوين رجيم عشان تفرحي قلبي”، ولم تستطع سلمان من تمالك نفسها إذ إنهارت بالبكاء وعلّقت بالقول:”قاعدة أسوي رجيم كان وزني أكتر من كده”.

وبعد إنتشار الفيديو وتعليق عدد كبير من المتابعين مستنكرين ما حصل مع سلمان، أعربت الممثلة البحرينية شيماء سبت إستنكارها للموضوع ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة قالت فيه:”ما أبي دموعك تنزل على شيء أنتي غالية على الناس اللي بتحبك”.

وأضافت:”ولي حق الرد على المتصل للأسف نحن في زمن به رجال وأشباه رجال ومن يتكلم في سوالف الحريم ما يعتبر رجال يعتبر من أشباه الرجال والرجل عمومًا يتحدث في الأمور التي تخص مجتمعه وتفيد وطنه أو قضية معنية”.

ووجهت حديثها للمتصل الذي أهان سعاد سلمان بسبب وزنها الزائد فقالت: “أنت إيش ليك بوزنها ليش ما تكلمت عن غلاء المعيشة أو الضريبة أو الأمور المعيشية ولو حرمة تكلمت بهذا الموضوع نقول غيرانة لكن رجال يتكلم إنت يعني كوميدي أو بتضحك ولا يعني بطل ولو بطل روح حارب أو جاهد”.