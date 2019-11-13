تطورات حالة أحمد الفيشاوي بعد إصابته بانهيار عصبي

متابعة بتجــــــــــرد: بعد علمه بوفاة صديق طفولته الفنان هيثم أحمد زكي، أصيب النجم أحمد الفيشاوي بصدمة نفسية لدرجة أنه لم يستطع حضور مراسم دفن وتشييع الأخير، لإصابته بانهيار عصبي عندما علم بالخبر من الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين في اتصال هاتفي.

ولكن مصدر مقرب منه أكد في تصريحات صحافية أنه بدأ يتعافى، وأن حالته تتحسن، بعد الأزمة النفسية التي تعرض لها بموت صديق طفولته الفنان الشاب هيثم أحمد زكي.

وأضاف المصدر في تصريحاته، أن الفيشاوي الصغير، واصل استكمال تصوير فيلم “أشباح أوروبا” مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وكانت الفنانة سمية الألفي حضرت عزاء هيثم زكي بدلًا من نجلها أحمد، لكنها انهارت هي الأخرى في البكاء لحظة دخولها العزاء الذي أقيم بمسجد الشرطة.