حلمي بكر يفتح النار على محمد رمضان: “أغنياته فقاقيع”

متابعة بتجــــــــــرد: شنّ الموسيقار المصري حلمي بكر هجومًا عنيفًا على الفنان المصري محمد رمضان.

وأشار حلمي بكر في تصريحات له إلى أن محمد رمضان استغل غياب الوعي والثقافة لدى الجمهور المصري من بعد “ثورة يناير” ليستعطف الجمهور.

ووصف بكر أن أغاني رمضان بـ”فقاقيع” واعتبر أنه ليس مطربًا فقال: “محمد رمضان ليس مطرباً وأغنياته فقاقيع ستطير سريعاً مع الوقت، ولقد إستغل بالفعل غياب الوعي والثقافة لدى الجمهور من بعد ثورة يناير”.

وتابع بكر: “هو يلعب على هذا الوتر بإستخدام عبارات غريبة بأغنياته مثل “الملك” و نمبر 1″ وغيرها من العبارات التي يستعطف بها الجمهور ويقول إنهم من صنعوه وفي الحقيقة لا يفعل إلا خداعهم”.

الجدير ذكره أن حلمي بكر كان قد اعترض بأسلوب شديد اللهجة على منح محمد رمضان تصريح من نقابة الموسيقيين في مصر، لإحياء الحفلات واعتبر أن هذا الأمير يعتبر بمثابة جريمة وجناية في حق الفن.