مطرف المطرف يتألق في مهرجان التراث المعاصر في الكويت – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا الفنان الكويتي مطرف المطرف، على المسرح المكشوف في حديقة الشهيد حفلًا ضمن فعاليات مهرجان التراث المعاصر أمام حضور جماهيري تجاوز الثلاثة آلاف شخص.

وانطلق المطرف بصوته الشجي وبإحساسه الدافئ، برفقة فرقة الماص للفنون الشعبية بقيادة المايسترو د.” أيوب خضير”، واستهل أمسيته برائعة والده الراحل يوسف المطرف “يا نور العين”، التي قدمها بإحساس عالٍ ورثه عن أبيه، فلقيت ترحيباً وتصفيقاً حاراً من الحضور.

بعدها، قدم المطرف لجمهوره باقة من أجمل أغانيه، التي استمرت ساعة ونصف الساعة، فأرضى جميع الأذواق، وكان عذباً متنوعاً في اختياراته، وهذا يدل على التمرس والحنكة التي يمتلكها وثقته بنفسه وبجمهوره الوفي الذواق الذي أتى ليستمع ويستمتع بفنه وأغانيه التي حفظها ورددها تفاعلاً مع المطرب من لحظة صعوده على خشبة المسرح فقدم “لبيه يا فؤادي”، “زينه”، “يا بلواه”، “عال”، “فهموه”، “خساره”، “لا اتهجى”، “منهك غرام”، “ولا راح الأمل”، “ياكويت” التي اختتم بها ليلته فأهداها لشعب الكويت إحتفاءً بيوم الدستور الكويتي حيث ردد معه الجمهور كلمات الأغنية التي يحفظها.

وعلى هامش الحفل، قال المطرف إن جديده على الساحة الفنية هو التحضير لأغنية “سنغل” من كلمات الشاعر محمد القاسمي، وألحان حامد الحبشي، والإثنان من اليمن، وسوف تكون الأغنية باللون الحضرمي، وأيضا أشار إلى أنه بنفس الوقت يحضر لـ”ميني ألبوم”، يتكون من أربع إلى خمس أغاني متنوعة الألوان الغنائية منها الكويتي والحضرمي.

Advertisements

وبين المطرف أن اللون الغنائي الذي يحبه هو العدنيات واللون الحضرمي بشكل عام، لافتا إلى أن ذلك اللون هو الذي نشأ عليه، وسمعه منذ الصغر، وتغلغل في وجدانه.

وعن القاعدة الجماهيرية التي يملكها المطرف، عبر عن سعادته وعلق قائلاً: “توفيق من رب العالمين، ولا أقدر أنأصف أقدر أنأصف مدى سعادتي فيه”، وعند سؤاله أيهما يفضل أن يشارك في حفل أو أن يطرح ألبوماً قال المطرف: “المشاركة مهمة لأنه إذا لم يكن هناك أي طرح ألبوم أو سنغل على الساحة الغنائية، لا بد أن نعوضها بمشاركة في الحفلات سواء بالكويت أو خارج الكويت، لأن الجمهور يطلب ويستحق أن نعطيه الذي يستحقه، فلا بد أن يكون هنا كشيء يعوض مكان الثاني”.

وعن مشاركته في “لابا” ،لإحياء أولى حفلات مهرجان التراث المعاصر، قال” شرف كبير لي أن أتعاون مع لوياك للمرة الثانية، وكانت مناسبة طيبة هو يوم الدستور الكويتي الذي صادف 11 نوفمبر الجاري، وبهذه المناسبة نقول عسى الله يحفظ الكويت وأهلها”.