محمد حماقي يصف زوجته بأجمل الكلمات في عيدها

عايد النجم محمد حماقي زوجته نهلة الحجري بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بعدما قام الفنان المصري بنشر صورة تجمعه مع زوجته موجهاً اليها كلمات رومانسية بهذه المناسبة السعيدة.

وكتب “حماقي”: “Happy Birthday to the most perfect human I’ve ever known!!

Advertisements

“My soulmate, my love, my wife we ya rab 3ala tool

نذكر ان “حماقي” ارتبط بنهلة الحجري عام 2011 لكن انفصلا عام 2014 ليعودا الى بعضهما عام 2016 . واشار حينها “حماقي” في احدى مقابلته ان الحب انتصر في النهاية خاصة ان كل فترة تسجيل البومه “عمره ما يغيب” لم تغب زوجته عن باله.

ثم رزق محمد حماقي وزوجته نهلة الحجري بمولودتهما الاولى “فاطمة” بداية 2017.