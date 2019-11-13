من هي المحجبة "منى خليفة" عاشقة ليفربول الحسناء؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم تداوله بكثرة لفتاة تُدعى منى خليفة، عُرفت باسم "عاشقة ليفربول" خلال تواجدها بالملعب لدعم فريقها المفضل.

وتظهر خليفة في الفيديو وهي ترتدي قميص ليفربول وتمسك الوشاح الخاص بهم، وتغني لهم خلال مباراتهم ضد مانشستر سيتي، التي انتهت لصالح ليفربول بنتيجة (3-1).

ولفتت خليفة الأنظار إليها بسبب جمالها المميز وحجابها، مما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول الفيديو والتغزل بجمالها بشكل كبير.

وتُعرف منى خليفة التي يُتابعها الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها عاشقة ليفربول واللاعب المصري محمد صلاح بشكل خاص.

وخليفة هي فتاة مسلمة من أرتيريا تعيش في منطقة ملبورن في أستراليا، وتنشط في مجال السفر، إذ تشارك جمهورها بتفاصيل رحلاتها وصور من الدول التي تسافر لها باستمرار.

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وخلال تواجدها في "أنفيلد" لم تفوت خليفة فرصة الذهاب إلى الملعب من أجل مشاهدة المباراة ودعم فريقها بشكل خاص، وحظي الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في تويتر بنسبة مشاهدة عالية جدًا كما تلقت عدد من التعليقات ما الظريفة من بينها أن الشباب سيتحولن لتشجيع ليفربول فقط من اجلها، بالإضافة لتعليق حول أنها جميلة جدًا على أن تكون مُشجعة لفريق ليفربول.

وتُعتبر خليفة من نجوم السوشال ميديا إذ يتابعها فوق الـ 100 ألف شخص على جميع حساباتها، وتنشر صوراً لها باستمرار تكشف فيهم عن أناقتها وتألقها لا سيّما في طريقتها بالحفاظ على حجابها، بالإضافةِ إلى اعتبارها بأنها من جميلات السوشال ميديا، حيث تتمتع بجمالٍ من نوع خاص كما علق أحد مُتابعيها.

فيما يرى جمهورها العربي بشكل عام والمسلم بشكل خاص، أنَّ خليفة استطاعت الحفاظ على هويتها المسلمة التي زادت من تأثيرها وجمالها، إذ انها لفتت الأنظار إليها بعيدًا عن الجرأة والإسفاف، وأصبحت تُعتبر مثال في الأناقة والموضة للكثير من الفتيات المُحجبات اللواتي يحاولن اعتماد طريقتها في إطلالاتهن من أجل الظهور بمنظر مُحتشم وأنيق في الوقت نفسه.

كما يُعد عشقها لفريق ليفربول وللاعب محمد صلاح الذي تضع صورته عبر حسابها في تويتر أبرز أسباب شهرتها في العالم خاصة أنَّ الفيديو الأخير الذي نشرته حقق ما يقارب الـ 700 أف مُشاهدة في وقت قصير.