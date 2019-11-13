طلال مداح يعود بتقنية "الهولوغرام" .. من جسد شخصيته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت ليلة سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن ظهور الفنان الراحل طلال مداح، على مسرح جامعة الأميرة نورة حيث وقف يؤدي أغنية "لي طلب" من خلال تقنية "الهولوجرام" وهي من كلمات بدر بن عبدالمحسن والتي تعاونا فيها سويًا.

وخرج مجسد شخصية طلال مداح عبر تقنية "الهولوجرام" بتغريدة عبر حسابه على "تويتر" أعلن فيها عن فخره وتشرفه بذلك وهو الفنان والممثل السعودي محمد الزهراني، حيث نشر صورة له وهو في هيئة طلال مداح جالسًا على كرسيه.

وقال محمد الزهراني في تغريدته: "تشرفت هذه الليلة في تقديم أغنية (لي طلب) بصوت الفنان الراحل طلال مداح ولي الشرف أن تُعرض أمام النخبة، ليلة بدر بن عبدالمحسن".

وتحدث بدر بن عبدالمحسن، خلال حوار له على هامش احتفالية تكريمه عن مسيرته الطويلة مع الفنان الراحل طلال مداح كاشفًا أن أول تعاون بينهما كان مليئًا بالكواليس فعندما عرض عليه أحد أغانيه قال له طلال مداح: "في مطربة اسمها هدى مداح" ممكن تغنيها حيث أوصل له أن الأغنية لم تكن في مستواه لافتًا إلى أنه لم يكن يملك وقتها القوة ليعترض على سخرية طلال مداح.

وأشار "عبدالمحسن" إلى أنَّ طلال مداح قرر أن يلحن الأغنية فقط، إلا أنه غناها بعد شهر عندما كان في حفل بمسرح التلفزيون حيث طُلب منه الغناء فاضطر أن يغني أغنيتي التي كانت أول تعاون لي معه ومن هنا بدأ اسم بدر عبدالمحسن يكون معروفًا.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد أعرب عن سعادته بتكريم مواطنه الأمير بدر بن عبدالمحسن مؤكدًا أنه يشعر بأنه "قزم" و"صغير" في الشعر عند وقوفه أمام الأمير.

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وقال تركي آل الشيخ خلال ليلة تكريم بدر بن عبدالمحسن، في سهرة فنية ضخمة تُقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" على مسرح جامعة الأميرة نورة بالرياض، إنه وكل الحضور يتشرفون بتكريمه وبما قدّمه على مدار 60 عامًا في مجال الشعر.

وكرّم "آل الشيخ"، الأمير بدر بن عبدالمحسن على مسيرته الفنية الممتدة عبر سنوات بمنحه تمثالًا من الذهب الخالص تمّت صناعته خصيصًا له ويحمل هيئته، الأمر الذي جعل الأمير السعودي يُبدي سعادة كبيرة حيال هذا التكريم، وقال: "الله يطول عمرك هذا أول تمثال يسوى لي".

ووصف تركي، ليلة تكريم بدر بن عبدالمحسن بأنها ليلة من "ألف ليلة وليلة"، مبينًا أن التمثال الذي تمت صناعته من الذهب الخالص يعد شيئًا بسيطًا من هيئة الترفيه السعودية مؤكدًا أن ميزانية الهيئة لم تسمح بمنحه تمثالًا يكون بنفس طوله إلا أنَّ هذا شيء بسيط لا يُوفيه حقه.

واستأذن تركي آل الشيخ من بدر بن عبدالمحسن أن يتم الاستمرار في تسمية المسرح في جامعة الأميرة نورة بمسرح البدر، مشدداً على أن هذا أيضًا شيء بسيط بالنسبة له.

وتعليقًا على هذه اللحظات التي تعد مميزة في مسيرته الفنية، طالب الأمير بدر بن عبدالمحسن، بأن يستعير من "أبو ناصر" إحدى كلماته وقال: "الأخ الغالي معالي المستشار تركي آل الشيخ لك صادق المحبة وكافي هذه كلمتك إنت".

يُشار إلى أن الأمير بدر بن عبدالمحسن يُلقب بـ"مهندس الكلمة"، وتحمل مسيرته الفنية الكثير من النجاحات والتعاون مع الكثير من نجوم الأغنية الخليجية.