رسائل تبادلها مبتكر "جيمس بوند" مع عشيقته في المزاد بهذا السّعر الضّخم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ستُطرح رسائل حميمة أرسلها الرّوائيّ البريطانيّ إيان فليمنغ مبتكر شخصيّة جيمس بوند إلى حبّ حياته "آن" في مزاد علنيّ في لندن الشّهر المقبل، وفق ما أعلنت دار "سوذبيز".

التقى الزّوجان للمرّة الاولى في العام 1934 وكانت "آن" متزوجة، وهما تزوّجا في العام 1952، في السّنة التي كتب فيها فليمنغ "كازينو رويال" أوّل رواية له عن هذا الجاسوس الخياليّ.

وتكشف الرسائل عن قوّة العلاقة بين الاثنين، خصوصًا قبل زواجهما. وتضمّ المجموعة التي ستعرض في الفترة الممتدة من 3 كانون الأول/ديسمبر إلى 10 منه أكثر من 160 رسالة، تبادلها فليمنغ وآن، ويقدّر سعرها بين 28 ألف دولار و 385 ألف دولار.

وقال غبريال هيتون المتخصّص في الكتب والمخطوطات في دار "سوذبيز" إنّ هذه الرّسائل قدّمت "سجلاً لا مثيل له" عن حياة فليمنغ ومسيرته.

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وبدأت المراسلة بين الاثنين عندما كان فليمنغ في الاستخبارات خلال الحرب العالمية الثانية، كما أنّها تغطّي فترة عمله في الصّحافة وابتكاره شخصيّة جيمس بوند، بما في ذلك الوقت الذي كان يمضيه في الكتابة في منزله في جامايكا.

وأضاف هيتون: "ليس من الصّدفة أنّ إيان كتب روايته الأولى مع شخصيّة بوند في العام نفسه الذي تزوّج فيه من آن، في محاولة لكسب المال للمرأة المعتادة على العيش في بذخ".

وتفيد رسائلهما بأنّهما كانا يتمتّعان بحياة سعيدة، لكن مع مرور السّنوات، أصبح هناك مرارة متزايدة خلال عيشهما سويًا.